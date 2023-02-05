Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Египта фото
Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Египет встретилась с председателем Сената Египта Абдель Вахабом Абдель Разеком.
Как сообщили haqqin.az в Отделе по связям с общественностью и прессы ММ, во время встречи тет-а-тет состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних межгосударственных и межпарламентских отношений.
Тепло приветствовавший главу азербайджанского парламента руководитель Сената выразил удовлетворение состоянием взаимоотношений Египта и Азербайджана. Он напомнил о визите президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан в январе, отметив вклад глав государств в развитие двусторонних связей.
По его словам, сегодня между двумя парламентами налажено эффективное сотрудничество, существуют широкие возможности для их дальнейшего развития.
По его мнению, визит спикера ММ внесет свой вклад в продвижение отношений между законодательными ассамблеями двух стран.
В свою очередь, Гафарова напомнила, что в прошлом году исполнилось 30 лет азербайджано-египетским дипломатическим отношениям. По ее словам, связи между странами росли и расширялись все эти годы, при этом в большой степени благодаря взаимным визитам и встречам глав государств.
Спикер положительно оценила работу групп межпарламентской дружбы. По ее словам, парламенты Азербайджана и Египта успешно взаимодействуют в рамках межпарламентских организаций, всегда поддерживая друг друга на международных площадках.
Далее Гафарова рассказала об учреждении Парламентской сети Движения неприсоединения, проведенной в Баку первой конференции ПС ДН и усилиях по обеспечению ее организационного и институционального становления.
Она также проинформировала собеседника о новой ситуации в регионе Южного Кавказа после восстановления территориальной целостности Азербайджана, процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий и возвращении вынужденных переселенцев на родные земли.
"Именно Азербайджан стал инициатором процесса нормализации отношений с Арменией, предложив последней подписать мирный договор на основе принципов международного права. Баку хочет и стремится к стабильному миру и безопасности в регионе, уважает суверенитет любого государства и настаивает на таком же отношении к себе", - сказала она.
Спикер ММ отметила, что Азербайджан вносит особый вклад в борьбу с международным терроризмом. Она упомянула теракт, совершенный против посольства Азербайджана в Иране и приведший к гибели сотрудника дипмиссии.
По ее словам, азербайджанская сторона расценивает это нападение именно как террористический акт, о чем однозначно было заявлено Ирану.
"Мы требуем справедливого расследования этого происшествия и заслуженного наказания совершивших это преступление", - сказала она.
На встрече также состоялось обсуждение ряда вопросов, представляющих взаимный интерес.
После завершения встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между парламентами Азербайджана и Египта.