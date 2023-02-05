Как сообщили haqqin.az в Отделе по связям с общественностью и прессы ММ, во время встречи тет-а-тет состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних межгосударственных и межпарламентских отношений.

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Египет встретилась с председателем Сената Египта Абдель Вахабом Абдель Разеком.

По его мнению, визит спикера ММ внесет свой вклад в продвижение отношений между законодательными ассамблеями двух стран.

По его словам, сегодня между двумя парламентами налажено эффективное сотрудничество, существуют широкие возможности для их дальнейшего развития.

Тепло приветствовавший главу азербайджанского парламента руководитель Сената выразил удовлетворение состоянием взаимоотношений Египта и Азербайджана. Он напомнил о визите президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан в январе, отметив вклад глав государств в развитие двусторонних связей.

В свою очередь, Гафарова напомнила, что в прошлом году исполнилось 30 лет азербайджано-египетским дипломатическим отношениям. По ее словам, связи между странами росли и расширялись все эти годы, при этом в большой степени благодаря взаимным визитам и встречам глав государств.

Спикер положительно оценила работу групп межпарламентской дружбы. По ее словам, парламенты Азербайджана и Египта успешно взаимодействуют в рамках межпарламентских организаций, всегда поддерживая друг друга на международных площадках.

Далее Гафарова рассказала об учреждении Парламентской сети Движения неприсоединения, проведенной в Баку первой конференции ПС ДН и усилиях по обеспечению ее организационного и институционального становления.

Она также проинформировала собеседника о новой ситуации в регионе Южного Кавказа после восстановления территориальной целостности Азербайджана, процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий и возвращении вынужденных переселенцев на родные земли.

"Именно Азербайджан стал инициатором процесса нормализации отношений с Арменией, предложив последней подписать мирный договор на основе принципов международного права. Баку хочет и стремится к стабильному миру и безопасности в регионе, уважает суверенитет любого государства и настаивает на таком же отношении к себе", - сказала она.

Спикер ММ отметила, что Азербайджан вносит особый вклад в борьбу с международным терроризмом. Она упомянула теракт, совершенный против посольства Азербайджана в Иране и приведший к гибели сотрудника дипмиссии.

По ее словам, азербайджанская сторона расценивает это нападение именно как террористический акт, о чем однозначно было заявлено Ирану.

"Мы требуем справедливого расследования этого происшествия и заслуженного наказания совершивших это преступление", - сказала она.

На встрече также состоялось обсуждение ряда вопросов, представляющих взаимный интерес.

После завершения встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между парламентами Азербайджана и Египта.