Здание мэрии Тель-Авива в понедельник вечером было подсвечено в цвета турецкого национального флага в память о жертвах разрушительного землетрясения, случившегося в Турции.

Как отметили в пресс-службе МИД Израиля, эта акция проводится "в знак соболезнования и поддержки со стороны всех израильтян".

Ранее власти Израиля объявили об отправке в Турцию команды из 150 спасателей для помощи этой стране в ликвидации последствий удара стихии.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник ночью в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовало почти 150 афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в близлежащих государствах, в том числе в Сирии, где также зарегистрированы крупные разрушения и жертвы.

По последним данным, в Турции погибли 2 316 человек, пострадали почти 13 293.