Турцию снова трясет
В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции вновь произошли землетрясения.
Как сообщают турецкие СМИ, в ночные часы произошли два подряд подземных толчка магнитудой 5,3 и 5,1.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло ночью в понедельник в Кахраманмараше. Позднее в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7.
Согласно последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 2 316 человек, еще 13 293 пострадали. Разрушено более 6 800 зданий. Из-под завалов извлечены 6 545 человек.