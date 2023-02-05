Сторонники Саакашвили протестуют

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) проводит акцию протеста у дома премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили после отказа тбилисского городского суда освободить экс-президента Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Более 100 сторонников экс-президента собрались на одной из центральных улиц Тбилиси. Здесь же находятся лидеры партии, в том числе новый председатель объединения Леван Хабеишвили.

Участники митинга обращаются к Гарибашвили посредством громкоговорителя, предупреждая, что впредь оппозиция не даст покоя ему и другим представителям власти, устраивая ежедневные митинги. У дома премьера мобилизованы правоохранители, стычек и провокаций нет.