По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, с 8 декабря прошлого года, то есть, с момента, когда в Китае вступило в силу смягчение антиковидной политики и были сняты почти все ограничительные меры, число умерших от коронавируса исчисляется десятками тысяч.

Провозглашенная властями КНР политика «нулевого ковида» явно провалилась. Ослабление карантинных мер на волне массовых протестов в стране привело к молниеносному росту заражений и смертей. При этом власти скрывают реальное количество жертв пандемии.

И хотя официальная статистика свидетельствует, что с 8 декабря по 2 февраля нынешнего года в медучреждениях Китая от дыхательной недостаточности и других последствий коронавируса скончались 82.238 человек, международные эксперты полагают, что эта цифра, вероятно, занижена, поскольку в нее включены только больные, скончавшиеся в больницах. Что же касается реального количества летальных исходов, то, по мнению экспертов, уже в ближайшие месяцы оно может превысить один миллион человек, на что, в частности, указывает стремительно растущее число некрологов, публикующихся в социальных сетях.

По поступающим из Китая сообщениям, инфекционный фон в стране, даже несмотря на «нулевую» политику, заключающуюся в изоляции инфицированных и массовом тестировании населения, стал резко ухудшаться еще осенью минувшего года. А после того, как в начале декабря, на фоне экономического спада и протестов во многих городах, власти КНР неожиданно отказалось от политики жестких ограничений, количество инфицированных стало резко расти.

Как пишет The New York Times, чиновники системы здравоохранения Китая заявили, что вспышка достигла своего пика в конце декабря, после чего инфекционный фон начал постепенно выравниваться. Тем не менее, по мнению профессора Джина из Гонконга, страна до сих пор не решила такие базовые проблемы борьбы с пандемией, как наличие эффективных вакцин и дефицит больничных коек.

«Это означает, что, если в будущем будут зафиксированы даже небольшие всплески инфекции коронавируса, количество смертных случаев будет по-прежнему очень высоким», — сказал профессор Джин в интервью The New York Times.