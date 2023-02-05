На Тайване произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в восточной части острова Тайвань.
Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, зарегистрировавший подземный толчок в 04:20 по местному времени (00:20 по Баку).
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 34,4 км к северо-востоку от города Хуалянь, где проживают около 350 тыс. человек.
Очаг залегал на глубине 15,8 км.
Данных о пострадавших и ущербе не поступало.
Остров Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.