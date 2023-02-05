Спасатели в ходе операции по поиску граждан, оказавшихся под завалами рухнувших зданий в окрестностях города Алеппо на севере Сирии, обнаружили новорожденного младенца.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

На попавших в сеть кадрах видно, как спасатели выносят малыша из груды обломков. Видимых повреждений на теле новорожденного нет. В настоящее время подробности его состояния не приводятся.

По сведениям очевидцев, мать младенца спасти не удалось.

Ранее из Алеппо поступили сведения о спасенной новорожденной девочке и подростке в квартале Эль-Акаба в старой части города. В этом провинциальном центре, расположенном в 360 км к северу от Дамаска, рухнуло во время землетрясения 47 зданий.

Всего, по данным Al Arabiya, разрушения в жилых кварталах в результате стихийного бедствия зафиксированы в 58 населенных пунктах на севере Сирии.