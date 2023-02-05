Ассистент главного тренера ФК "Сивасспор" за день лишился 15 родственников
Ассистент главного тренера турецкого футбольного клуба "Сивасспор" Айхан Тенбелоглу лишился 15 родственников в результате землетрясения.
Об этом газете Cumhuriyet сообщил главный тренер команды Рыза Чалымбай.
"Я позвонил и узнал о ситуации. 15 членов семьи моего ассистента Айхана скончались", - сказал Чалымбай.
"Мы узнали, что многие родственники Айхана Тенбелоглу, одного из ассистентов тренера нашей команды, проживающие в Хатае, погибли в результате землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше. Выражаем соболезнования Айхану Тенбелоглу, его семье и близким", - говорится в заявлении пресс-службы "Сивасспора".