В Баку в ночном клубе умер гражданин Кувейта
В Бинагадинском районе Баку в клубе произошел несчастный случай со смертельным исходом, инцидент зафиксирован на объекте общественного питания, расположенном на улице Ахмеда Раджабли.
У клиента ночного клуба Baku Musical Center, гражданина Кувейта Али Наджаб Ашамали 1969 года рождения резко ухудшилось состояние.
Была вызвана скорая медицинская помощь, однако спасти иностранца не удалось.
Тело направлено на экспертизу.
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