Новое землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в центральной части Турции. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 10 км в 43 км от города Адыяман с населением 223 тыс. и в 13 км от города Бесни, в котором проживают 42 тыс. человек.

Изначально центр сообщал о магнитуде 5,6, однако позже скорректировал значение.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщило о подземном толчке магнитудой 5,3. По его информации, ближайшим городом к эпицентру землетрясения был Гельбаши в провинции Адыяман, а очаг находился на глубине 8,13 км. За пять минут до этого толчка был зафиксирован еще один толчок магнитудой 5,0 вблизи города Доганшехир в провинции Малатья.