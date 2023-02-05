Китай выделит Турции экстренную помощь

Власти КНР выделят экстренную гуманитарную помощь Турции в размере 40 млн юаней (около $5,9 млн) для ликвидации последствий землетрясения и проведения спасательных работ. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что китайские власти немедленно активизировали механизм предоставления экстренной гуманитарной помощи и приняли решение предоставить срочную гуманитарную помощь Сирии и Турции.

Первая партия экстренной помощи Турции будет включать отправку бригад спасателей и медиков в пострадавшие районы, а также предоставление материальных ресурсов для оказания помощи пострадавшим. В сообщении отмечается, что Общество Красного Креста Китая также выделит Сирии и Турции по $200 тыс. соответственно.