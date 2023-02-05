Октай добавил, что 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

По его словам, еще 20 424 человека получили ранения.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 3 381, сообщил глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар.

10:12

В Турции в результате землетрясения, которое произошло на юге страны 6 февраля, погиб 2 921 человек. Об этом, как сообщает «Анадолу», заявил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер.

По словам чиновника, еще 15 834 человека получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 7 840 человек, ранее сообщал вице-президент Турции Фуат Октай.

В Сирии в результате землетрясения погибли не менее 1 444 человек, ранения получили еще около 3,5 тысячи, пишет Reuters со ссылкой на последние данные правительства Башара Асада и спасателей, которые работают на неподконтрольных Дамаску территориях. Минздрав Сирии сообщал, что в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб и Тартус погибли 711 человек, пострадал 1 431.