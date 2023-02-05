По поручению президента Ильхама Алиева очередной самолет со спасателями МЧС Азербайджана отправился в Турцию для оказания помощи с целью устранения последствий мощного землетрясения в этой стране.

Самолет, на борту которого находится 41 человек – медицинский и немедицинский персонал - в эти минуты вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкую Адану.

Второй самолет, который доставит палатки, постельное белье, обогреватели и другое оборудование, предназначенное для размещения людей, пострадавших от обломков, вылетит в ближайшие часы.