Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, посольство и консульство Азербайджана в Турции в настоящее время собирают данные о произошедшем, после чего выступят с заявлением.

Ранее посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сообщал, что четыре студента, находившихся в здании в Малатье, обрушившемся в результате землетрясения, пока числятся пропавшими без вести.