В Турции спасли азербайджанских студентов ФОТО
В турецком городе Малатья спасли 4 азербайджанских студентов, оставшихся под завалами рухнувшего здания.
Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, посольство и консульство Азербайджана в Турции в настоящее время собирают данные о произошедшем, после чего выступят с заявлением.
Ранее посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сообщал, что четыре студента, находившихся в здании в Малатье, обрушившемся в результате землетрясения, пока числятся пропавшими без вести.