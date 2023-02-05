Экс-помощника главы Гёйчая арестовали в зале суда

Завершено судебное разбирательство по уголовному делу бывшего помощника главы Исполнительной власти Гёйчая Вахида Исаева.

Как стало известно haqqin.az, на состоявшемся накануне в Шекинском суде по тяжким преступлениям заседании под председательством судьи Билала Мамедова был оглашен приговор, согласно которому предъявленное Исаеву обвинение по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса Азербайджана отменено. Он был признан виновным по статье 312.2 (подстрекательство к даче взятки) и приговорен к 4 годам лишения свободы. Исаев был арестован в зале суда.

Напомним, Исаев был задержан Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В отношении него были выдвинуты обвинения по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц, находящихся в сговоре), 311.3.4 (получение взятки путем запугивания) Уголовного кодекса и 312.2 (подстрекательство к даче взятки).