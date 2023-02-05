SOCAR AQS представила передовые технологии в Азербайджане

Такое внедрение основано на многолетнем опыте SOCAR AQS в области применения новейших технологий и новых методов управления для реализации сложных проектов и операций для клиентов как в пределах Азербайджана, так и за рубежом.

Компания SOCAR AQS, предоставляющая услуги по бурению и обслуживанию скважин, впервые в своей истории представила в Азербайджане современную буровую установку для реализации услуг по наземному бурению.

Проведение наземных буровых операций имеет важное значение для энергетической промышленности и экономики Азербайджана. Так, при помощи указанной установки, наряду с новыми проектами по бурению, возможна добыча нефти и газа на месторождениях, находящихся в длительной эксплуатации, за счет бурения дополнительных скважин. Также бурение поисково-разведочных скважин на участках, требующих исследование, будет более благоприятно с точки зрения геологии.

Генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев отметил: «Внедрение новой техники и технологий в буровой отрасли положительно скажется на бурении скважин с большим отклонением, отборе и анализе проб керна, проведении геолого-геофизических исследований и модели разработки месторождения».

SOCAR AQS, обладающая 15-летним опытом и реализовавшая бурение более 140 скважин, продолжит свою успешную деятельность, внедряя инновационные подходы в буровой отрасли страны, а также предоставляя безопасные и надежные решения.