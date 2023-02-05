Названо число выданных лицам без родителей квартир

Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана проводится работа по улучшению социально-бытовых условий выпускников государственных детских учреждений - лиц, потерявших обоих родителей и оставшихся без попечения родителей, сказал председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов.

Он отметил, что за последние два года этой категории лиц было предоставлено около 300 квартир.

«Конечно, эта работа продолжается, и в этом году мы продолжим свою деятельность в соответствии с поставленными перед нами целями. В качестве одного из основных направлений четырех пакетов социальных реформ, реализованных за последние пять лет, было обеспечено серьезное повышение выплат. В рамках новой программы социальных реформ, реализуемой с начала этого года и охватывающей 1,9 миллиона человек, в очередной раз были увеличены пособия и стипендии, предназначенные для уязвимых групп населения.

В то же время социально уязвимые группы населения, лица, нуждающиеся в особом уходе, Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечиваются социальными услугами реабилитационной направленности», - сказал Бехбудов.