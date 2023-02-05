В турецком Искендеруне продолжается сильный пожар: горят сотни контейнеров

На юге Турции в порту города Искендерун, где горят контейнеры, продолжается крупный пожар. Как передает турецкий телеканал NTV, площадь начавшегося еще в понедельник пожара значительно увеличилась.

Телевизионщики показали зону временного складирования контейнеров для морских перевозок. В ней находятся сотни контейнеров, которые ожидают транспортировки. Из центра склада поднимается дым, виден огонь, периодически происходят взрывы. Площадь возгорания на данный момент может составлять несколько сотен квадратных метров.

Пожар начался в понедельник после землетрясений. Из-за подземных толчков внешние ряды контейнеров, поставленные в несколько ярусов, завалились внутрь. Взять под контроль огонь пока не удается. Есть риск полного выгорания склада.

Искендерун - крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. Его работа была приостановлена после землетрясений в провинции Кахраманмараш.