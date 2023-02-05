Китай требует от США вернуть обломки сбитого аэростата

Власти Китая будут настаивать на возврате обломков сбитого над США аэростата. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Этот аэростат не принадлежит США, он принадлежит КНР. Китайское правительство продолжит решительно защищать свои законные права и интересы", - отметила она.

Мао Нин утверждает, что китайский аэростат был предназначен исключительно для гражданских целей и не представлял угрозы для национальной безопасности США.

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти засекли над континентальной частью США разведывательный воздушный шар. Он был сбит 4 февраля у побережья штата Южная Каролина в пределах американского воздушного пространства.