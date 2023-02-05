Медведев: «Корейский сценарий» для Украины – просто хотелки

«Понятно, что разговоры про «корейский сценарий» – это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», - считает он.

При этом Медведев отметил, что «украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны», а «Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием».

«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. По сути, это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», - резюмировал зампред Совбеза.