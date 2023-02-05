Икрам Нур, автор haqqin.az 12:36

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины исламской революции помиловал «десятки тысяч» заключенных, в том числе приговоренных к тюремному сроку за участие в антиправительственных выступлениях. Тегеран решил явить иранцам и миру образец невиданного милосердия. Рахбар, как сообщают проправительственные издания в Иране, «согласился» с предложением главы судебной власти Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи о помиловании или смягчении приговора десяткам тысяч обвиняемых, которые были арестованы во время антиправительственных демонстраций. Правда, с оговорками. Амнистия не будет распространяться на осужденных за убийство, а также осужденных за уничтожение, повреждение или поджог государственного имущества. Кроме того, помилованию не подлежат обвиняемые в шпионаже и работе на иностранные спецслужбы.

Правда, здесь сразу начинают возникать вопросы. И первый из них - а откуда взялись эти самые «десятки тысяч», если официальный Тегеран совсем недавно заявлял, что задержанных за беспорядки, ставшие для Исламской Республики беспрецедентными по длительности и массовости, всего «несколько тысяч», то есть на порядок меньше? Причем именно задержанных, а не осужденных. Выходит, Тегеран о числе осужденных врал, а правы были оппозиционные ресурсы и западные «голоса», говорившие именно о «десятках тысяч»? Что, замечу, с гневом отвергалось официальными представителями режима как «гнусная клевета врагов Ирана». Второе. Все мы помним, что с самых первых дней беспорядков иранские власти заявляли, что протесты инспирированы западными спецслужбами. И достоверно известно, что задержанных иранские спецслужбы в первую очередь «кололи» именно на это: от кого получил инструкции? Кто надоумил? Кто указал цели? И так далее. То есть число осужденных за «шпионаж и работу на иностранные спецслужбы», признание из которых буквально выбили, гораздо больше, чем можно предполагать. И не только амнистия, но даже объективное разбирательство их дел этим несчастным «не грозит». Как говорится, «по закону все верно, но по сути - издевательство».

Эти факты, как и многое другое, позволяют утверждать, что «милосердие» иранского режима в отношении участников беспорядков – фарс и фикция, еще одна попытка сбить накал социального напряжения в стране, попытка выставить себя «отцами нации». Дескать, народ как дети. А мы их вразумляем, не только наказывая, но и милуя. Показной характер этого лицедейства подчеркивает и тот факт, что пока принимается решение об амнистии – иранский парламент готовит закон о наказании за отказ носить хиджаб. Текст законопроекта тоже пропитан «крокодиловым милосердием»: женщины, не носящие хиджаб, будут лишены социальных услуг. Но не сразу. Сначала будет отправлено предупреждающее сообщение, а на следующих этапах планируется немалый штраф и блокировка карты, необходимой для получения социальных услуг. То есть одно из основных требований протестующих, отмена обязательного ношения хиджаба, полностью проигнорировано. Но ведь кто-то должен за исполнением закона следить? А потому и о роспуске «полиции нравов» иранцам можно забыть. Не готов Тегеран идти даже на небольшие уступки народу, не готов предоставить ему право выбора. Скрепы важнее. Все, как завещал основатель Исламской Республики аятолла Хомейни: «Исламское правительство может в одностороннем порядке отменить свои договоренности и обязательства перед населением… Правительство - это институт, предписанный Всевышним и основанный на абсолютной власти». И иранский народ платит режиму взаимностью. Недавно Институт по изучению общественного мнения в Иране Gamān, базирующийся в Нидерландах, провел опрос об отношении иранцев к массовым протестам, которые начались прошлой осенью, и режиму Исламской Республики. Опрос проводился 21-31 декабря 2022 года. Всего было опрошено более 158 тысяч респондентов в Иране и еще 42 тысячи за границей.

На вопрос о том, как люди голосовали бы на референдуме с вопросом «Исламская Республика: да или нет». Большинство респондентов ответили «нет»: в самом Иране против режима проголосовал бы 81% респондентов, в диаспоре — 99%. Сохранение Исламской Республики поддержало бы чуть больше 15% опрошенных, проживающих в стране. При этом 60% называют себя сторонниками смены режима, 16% поддерживают структурные реформы, 11% хотят сохранения Исламской Республики в ее нынешнем виде, а 6% хотят постепенных реформ в рамках существующей системы. По данным опроса, 80% иранцев в Иране поддерживают протесты (15% осуждают) и 67% считают, что они добьются своих целей. При этом лишь 22% опрошенных участвовали в акциях протеста (сказывается высокая цена подобных действий — риск убийства, ареста, пыток), а 53% сказали, что, возможно, присоединятся к демонстрациям в будущем. При этом 44% опрошенных участвовали в забастовках.