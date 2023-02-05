Силовики в России накрыли сходку азербайджанских авторитетов

Накануне в подмосковных Мытищах в результате спецмероприятий полиции были задержаны около 50 человек. Согласно сообщению российских телеграм-каналов, по предварительным данным, днем 6 февраля в ресторане «Гранада» собрались криминальные авторитеты, в основном из Азербайджана. Спустя некоторое время к ресторану стали стягиваться машины полиции и автозаки Росгвардии. Территорию заведения оцепили.

По словам очевидцев, некоторые посетители ресторана попытались скрыться, но их задержали. Всего задержаны 48 выходцев из Азербайджана, кроме того, задержаны и уроженцы Дагестана, Армении и Таджикистана.

У них изъяли телефоны, пять травматических пистолетов, карабин «Сайга». В задержаниях принимали участие около сотни силовиков.