Парламент Армении рассматривает вопрос Оганяна

По первому делу Оганян обвиняется в участии в 2008-2009 гг. в продаже двух воинских частей в Араратской области по ценам ниже кадастровых и рыночных. Тогда он занимал должность министра обороны.

Одно из ходатайств парламент будет обсуждать в закрытом режиме.

Парламент Армении приступил к рассмотрению ходатайств генпрокурора об уголовном преследовании в отношении бывшего министра обороны республики, главы оппозиционной фракции «Армения» Сейрана Оганяна, сообщают армянские СМИ.

В деле фигурирует и имя генерал-майора запаса Григория Хачатурова. Следствие утверждает, что именно он был истинным покупателем земель.

При этом генпрокурор Анна Вардапетян отметила, что Оганян избежит уголовного наказания даже если будет признан виновным (из-за истекшего срока давности), но прокуратура не ограничивается уголовным производством, также будет представлен иск о защите госинтересов.

«Цель - не только наказание, но и возвращение госимущества», - сказала она.

Оганян в любой момент может признать себя виновным, тогда необходимости лишать его неприкосновенности уже не будет.

Оганян занимал пост главы Минобороны в 2008-2016 годах.