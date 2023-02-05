В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о разоблачении компаний жены подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Данные компании финансировали Росгвардию и МВД России.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Именно Марченко называют конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в оккупированной Ялте, переводивших миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

«Эти компании платили россиянам якобы за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова. Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты «налогов и сборов». Общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 млн в гривневом эквиваленте», - сообщили в СБУ.

По данным ведомства, для реализации схемы Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для его создания привлекла активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве. Затем «крымская» фирма подписала соответствующие «охранные» соглашения со структурами Росгвардии и МВД. После начала полномасштабного вторжения компания Марченко продолжила финансировать бюджет россиян.