Землетрясение остановило доступ азербайджанской нефти на мировой рынок. Цены выросли

Произошедшее в понедельник в Турции разрушительное землетрясение остановило экспорт азербайджанской нефти с Джейханского терминала на мировые рынки, в результате цены на бирже начали расти. Ранее сообщалось со ссылкой на источники в Министерстве энергетики Турции, что Джейханский терминал прекратил работу, однако нефтепроводы Баку - Тбилиси - Джейхан, по которому на терминал доставляется азербайджанская нефть, и Киркук - Джейхан, по которому транспортируется нефть из Ирака, не пострадали от землетрясения и продолжают работать.

Судоходное агентство Tribeca сообщало, что терминал БТД в Джейхане, который экспортирует азербайджанскую сырую нефть, будет закрыт до среды в ожидании оценки ущерба. Азербайджан использует порт Джейхан в качестве основного узла экспорта сырой нефти с потоком около 650 тысяч баррелей в день.

В BP Azerbaijan заявили, что в Джейхане обнаружили «небольшую» утечку нефти, что привело к остановке всех работ.

Источник, связанный с транспортировкой нефти в Азербайджане, сообщил Reuters, что на Джейханском терминале и Сангачальском терминале под Баку достаточно объема для хранения нефти, при этом другой источник заявлял, что транспортировка нефти по Баку - Тбилиси - Джейхан будет сокращена в случае необходимости.

Три источника, непосредственно знакомых с ситуацией, сообщили, что Сангачальский терминал позволяет поддерживать добычу на блоке месторождений «Азери - Чираг - Гюнешли» в текущем темпе в течение четырех дней.