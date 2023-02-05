В Москве назвали реакцию Вашингтона на аэростат «истеричной»

«Китай в этой непростой ситуации действовал ответственно, чего нельзя сказать об импульсивной реакции Вашингтона и американских СМИ: иначе как истеричной ее назвать трудно», - считает Захарова.

Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, распространенном на официальном сайте МИД.

Данные китайской стороной пояснения насчет вхождения беспилотного аэростата КНР в воздушное пространство США в результате обстоятельств непреодолимой силы вполне достаточные и понятные.

По ее словам, «США продолжают по надуманным поводам, а чаще без них, очернять и демонизировать страны, которые не намерены плясать под их дудку».

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны «разведывательный воздушный шар». Он был сбит 4 февраля военными США у побережья штата Южная Каролина в пределах американского воздушного пространства.