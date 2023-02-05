Иран о строительстве совместного с Россией завода по производству дронов

«Экспортеры оружия и подстрекатели войн стремятся оправдать свои односторонние действия и просчеты в замысле войны путем фальсификации новостей, - ответил он на просьбу агентства Mehr прокомментировать сообщение газеты. - Это фейковая новость. К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости. Исламская Республика Иран не занимает ни одну из сторон в конфликте (в Украине – ред.) и даже не планирует этого. Ее цель состоит в том, чтобы добиться политического решения конфликта».

The Wall Street Journal ранее сообщила о якобы состоявшейся отправке иранской делегации в РФ для оценки возможностей строительства завода, способного производить 6 тыс. беспилотников, разработанных Ираном для использования Россией в конфликте в Украине, указывает Mehr.