В Украине назначили главных силовиков обновлено
Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел Украины. Решение о его назначении сегодня было принято на заседании Верховной Рады.
«Совет назначил Клименко И.В. на должность министра внутренних дел Украины», - сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
18 января в Броварах упал украинский вертолет. По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета вблизи детского сада погибли 14 человек, включая ребенка. Ранения в результате ЧП получили 25 человек, в том числе 11 детей.
Жертвами крушения воздушного судна стали также глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замглавы МВД Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
*** 13:55
Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. До этого он был исполняющим обязанности главы СБУ.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
За назначение Малюка на должность главы СБУ проголосовали 324 депутата. На голосовании присутствовал сам президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО и генеральный прокурор.
«Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его (Малюка – ред.) назначение вполне оправданным. Мы осуществляем кадровые изменения в сфере безопасности, чтобы усилить оборону», - заявил президент Украины перед началом голосования.
Сам Малюк заявил, что его работа будет акцентироваться на поиске коллаборантов на всех уровнях.
«Я военный и всю жизнь посвятил защите страны. Будет очищение службы от предателей. Особый акцент - борьба с коллаборантами на всех уровнях», - сказал он.