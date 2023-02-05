14:06

Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел Украины. Решение о его назначении сегодня было принято на заседании Верховной Рады.

«Совет назначил Клименко И.В. на должность министра внутренних дел Украины», - сообщил народный депутат Ярослав Железняк. 18 января в Броварах упал украинский вертолет. По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета вблизи детского сада погибли 14 человек, включая ребенка. Ранения в результате ЧП получили 25 человек, в том числе 11 детей. Жертвами крушения воздушного судна стали также глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замглавы МВД Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

*** 13:55 Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Василия Малюка главой Службы безопасности Украины. До этого он был исполняющим обязанности главы СБУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк. За назначение Малюка на должность главы СБУ проголосовали 324 депутата. На голосовании присутствовал сам президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО и генеральный прокурор.