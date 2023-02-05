Исполнительная власть Баку предупреждает бакинцев

Со второй половины дня 7 февраля ожидается резкая смена погодных условий, прогнозируется значительное снижение температуры воздуха, мокрый снег и снег, а также сильный ветер, сообщили haqqin.az в пресс-службе мэрии.

В связи с этим ИВ Баку призывает жителей столицы соблюдать меры безопасности. Рекомендуется держаться подальше от построек с легкими конструкциями и рекламных щитов, не стоять и не парковать автомобили под электрическими столбами и ЛЭП, высокими деревьями.

В ведомстве добавили, что в связи с ожидающейся нестабильной погодой коммунальные службы и профильные структуры ИВ будут работать в усиленном режиме.