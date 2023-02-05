Украина требует освободить Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты гражданина Украины Михаила Саакашвили по отсрочке или его освобождению от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

В нем указывается, что суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Саакашвили и отказал в переводе его за границу для лечения.

«Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине», - говорится в сообщении.

«МИД Украины будет продолжать защищать интересы гражданина Украины Саакашвили, который должен быть освобожден», - подчеркивает пресс-служба МИД.