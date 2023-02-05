Названы победители математического соревнования банка ABB

Число полученных заявок для участия в конкурсе составило 7 574 учащихся, которые в свою очередь получили приглашение на первый отборочный этап. Из них 260 человек, успешно завершив этот этап, перешли к следующему процессу отбора. В итоге из 62 успешных участников 35 получили возможность принять участие в 10-дневных математических интенсивах, организованных в Баку.

Следует также отметить, что 12 человек из тех, кто принимал участие в интенсивах, были учащимися региональных школ Азербайджана. Математическиe интенсивы проводились на базе ABB Tech академии при методической поддержке ведущих местных и зарубежных специалистов, специализирующихся в организации, проведении олимпиад и образовательных интенсивов.

По окончании обучения среди участников были организованы финальные соревнования, в результате которых определились призеры первых трех мест. Победители 1-го, 2-го и 3-го места получили денежные призы в размере 3 000 манатов, 2 000 манатов и 1 000 манатов соответственно. Остальным участникам вручили сертификаты об участии.

«Успешно завершен еще один интересный проект, реализованный нашим банком с целью поддержки талантов. Хочу выразить благодарность Министерству науки и образования за партнерскую поддержку в реализации данного проекта. Мы желаем удачи всем участникам, которые проверили свои знания в этом математическом соревновании. Мы продолжим такого рода программы, которые однозначно являются полезными для нашего общества», - сказал председатель правления ABB Аббас Ибрагимов.

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