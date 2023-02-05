В Украине продлили военное положение

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов о продлении действия в стране военного положения и срока всеобщей мобилизации на 3 месяца.

«Парламент одобрил законы №8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения, «за» проголосовали 348 человек. Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года, продлится снова на 90 дней. Также парламент одобрил законы №8420 об указах президента о продлении срока действия всеобщей мобилизации, «за» проголосовали 344 человека, тоже срок с 19 февраля 2023 года, продлится снова на 90 дней», - написал он в своем Telegram-канале.