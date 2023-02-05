Боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы после землетрясения
По меньшей мере 20 заключенных, подозреваемых в принадлежности к террористической организации «Исламское государство», бежали из тюрьмы на северо-западе Сирии после землетрясения.
Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источник.
«Бежали около 20 заключенных, предположительно, это боевики ИГ», - заявил собеседник агентства.
По его данным, в тюрьме в районе города Раджу у турецкой границы содержатся около 2 тыс. человек, из них 1,3 тыс. могут быть боевиками ИГИЛ.
После землетрясения, в результате которого было повреждено здание, заключенные подняли бунт и захватили часть тюрьмы.