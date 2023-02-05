Названо число пострадавших от землетрясения в Турции

От произошедших в Турции 6 февраля землетрясений пострадали 13,5 млн человек. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменений климата Мурат Курум.

Министр сообщил, что землетрясение непосредственно затронуло 10 провинций в регионе.

«После первого сильного землетрясения некоторые здания были полностью или частично разрушены, второе землетрясение полностью разрушило частично поврежденные здания. Более 70 процентов городов находятся в сейсмоопасном районе", - отметил турецкий министр.

По его словам, поскольку 10 провинций расположены близко друг к другу, а дороги загружены, получить помощь из соседних провинций не получается.

«Это землетрясение - самое большое стихийное бедствие, с которым мы столкнулись за последнее столетие. Землетрясение напрямую затронуло 13,5 млн человек», - добавил Курум.

Чиновник также рекомендовал гражданам не возвращаться в свои дома, переждать опасность в предлагаемых им временных приютах.