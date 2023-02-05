В России предлагают ввести смертную казнь для «предателей Родины»

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Андрей Колесник допустил введение смертной казни для уехавших и критикующих Россию граждан, так как, по его мнению, это предательство. Об этом Колесник сказал российским СМИ, комментируя практику «заочных приговоров».

«Лично мое мнение – хотя, может быть, я и выскажу его на парламенте – если человек совершил какие-то тяжкие преступления против России, то и приговоры могут быть другие. И этот приговор можно исполнить на территории, на которой он находится», – пригрозил депутат.

Представитель СМИ уточнил, идет ли речь о смертной казни.

«За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Государственная Дума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются», – ответил Колесник.