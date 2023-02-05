Партия Саакашвили объявила бойкот парламенту
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не будет принимать участия в работе парламента Грузии и намерена отказаться от депутатских мандатов. Как сообщили грузинские СМИ, с соответствующим заявлением выступил член ЕНД Леван Бежашвили.
По его словам, решение грузинского суда оставить Михаила Саакашвили в заключении доказывает, что суд стал «инструментом политической мести».
«Естественно, следя за развитием политической ситуации, мы, фракция, решили использовать в этом направлении еще более жесткие формы протеста», - подчеркнул политик, призвав граждан Грузии собраться на акцию у администрации правительства и «показать власти силу народа».