Япония вновь заявила о «незаконной оккупации» Южных Курил Россией
Власти Японии спустя пять лет вернули термин «незаконная оккупация» в отношении южной части Курильских островов.
Российские СМИ пишут, что соответствующая формулировка содержится в тексте итогового заявления участников ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий», прошедшего при участии премьер-министра Фумио Кисиды.
«Неприемлемо, что четыре северных острова (южная часть Курильских островов - прим. ред.) были незаконно оккупированы Советским Союзом 77 лет назад и остаются таковыми и сегодня», - говорится в тексте документа.