Ученый: Землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу

Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на 3 метра, заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони.

«Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 метра в направлении северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой», - заявил он газете Corriere della Sera.

По выражению ученого, «это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад».

По словам Дольони, общая величина разлома составила как минимум 150 км, «все произошло за несколько десятков секунд».