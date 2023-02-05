Очередной самолет МЧС с гумпомощью вылетел в Турцию ФОТО; ВИДЕО
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева очередной самолет с гуманитарной помощью для устранения последствий землетрясений в Турции вылетел в Адану.
На борту самолета, вылетевшего из Международного аэропорта Гейдар Алиев, находились палатки, одеяла и обогреватели для размещения пострадавших, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.
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