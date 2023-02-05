Мирзоян: Ереван получил предложения Баку

Армения получила на днях очередные предложения Азербайджана по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок в Берлине.

«Ереван рассматривает предложения и продолжает работать над текстом», - сказал он.

Глава армянского МИД отметил, что работа над мирным договором должна продолжаться, и «это очень важно».