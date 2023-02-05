Почему болит голова и что с этим делать: разъясняет врач

По словам врача, в мире нет такого человека, у которого хотя бы раз в жизни не болела голова: «Регулярные головные боли входят в число самых распространенных расстройств нервной системы. Головная боль - это мучительное и лишающее возможностей нормально функционировать состояние, при котором пульсирующая боль обычно ощущается с одной стороны головы, но может быть и двусторонней. Помимо этого, при головной боли возможны пронизывающие и давящие боли в области макушки, затылка, различного характера боли в лицевом отделе головы. Однако некоторым людям знакомы регулярные интенсивные пульсирующие приступы боли, сопровождающиеся тошнотой, чувствительностью к свету, к громким звукам, яркому свету и/или запахам. На основании этих жалоб и подробного анамнеза (история болезни) врачи-неврологи, специализирующиеся на головной боли, могут поставить правильный диагноз».

Головные боли можно подразделить на первичные и вторичные, говорит Мамедова. «При первичной головной боли обследование пациента не выявляет каких-либо органических причин. Первичные головные боли не являются результатом каких-либо заболеваний, а могут возникнуть вследствие экологических или наследственных факторов. Для подтверждения этого диагноза врачу-неврологу следует подобрать соответствующие лабораторно-инструментальные исследования (совокупность методов и инструментов проведения анализов, предназначенных для диагностики различных заболеваний). Хотя вторичные (симптоматические) головные боли встречаются относительно редко, первоочередной задачей врача является исключение именно этого типа болей. Пациентам следует знать, что головная боль - это отдельное заболевание, при котором необходимо пройти комплексное обследование и вовремя начать лечение».

«Самыми распространенными типами первичных болей являются головные боли напряжения, мигрени и различные цефалгии. Головная боль напряжения вызывает умеренную генерализованную боль (обычно сдавливающего характера) без снижения трудоспособности, тошноты или светобоязни, которые ассоциируются с мигренью. Боль при мигрени часто характеризуют как стучащую, пульсирующую боль. Выделяют мигрень с аурой (определенные неврологические нарушения, которые возникают перед началом приступа головной боли при мигрени) и без нее. Во время ауры у больных возникают искры и мерцание перед глазами, обонятельные и звуковые галлюцинации, выраженная слабость и др. Помимо этого, у пациента с мигренью во время мигренозного приступа может возникнуть нарушение мозгового кровообращения.

Боль при мигрени может варьироваться от умеренной до сильной головной боли, быть непрерывной или судорожной, а иногда длиться в течение нескольких дней. Существует особенно интенсивная форма мигрени, называемая статусной мигренью, которая требует немедленной медицинской помощи. При цефалгии могут быть невыносимые боли колющего, жгучего или распирающего характера».

Отвечая на вопрос, почему возникает мигрень и можно ли от нее вылечиться, врач указала, что «в настоящее время ведутся активные исследования по определению точной причины возникновения мигрени. Согласно так называемой сосудистой теории, приступ провоцируется воспалительной реакцией с раздражением сосудов головного мозга. Существуют медицинские доказательства, что мигрень может проявляться на основе генетической предрасположенности, особенно у женщин. Если мигренью страдает кто-то из родителей, то велика вероятность того, что у их детей могут отмечаться любые виды головной боли. При головной боли, помимо медикаментозной терапии, также применяются немедикаментозные методы лечения. При немедикаментозном методе лечения в основном рекомендуется изменить образ жизни. Чтобы сформировать систему здорового образа жизни, необходимо знать факторы, которые положительно влияют на здоровье человека. К ним можно отнести соблюдение режима дня, рациональное питание, занятия физической культурой и спортом, хорошие взаимоотношения с окружающими людьми и др. Медикаментозная терапия состоит из лечения острых приступов головной боли и профилактики их возникновения. При возникновении острой головной боли назначают различные обезболивающие. Большинство из них пациенты могут приобрести в аптеках как препараты, отпускаемые без рецепта. При нестерпимой головной боли пациенту назначается профилактическое лечение. В таком случае врачи выписывают специальные препараты или лекарственные средства, отпускаемые строго по рецепту».

Врач назвала неправильным то, что некоторые люди самостоятельно принимают обезболивающие от головной боли: «Чрезмерное и неконтролируемое использование безрецептурных препаратов (обезболивающих, анальгетиков) может фактически привести к обратному эффекту – спровоцировать или усугубить головную боль. Лечить таких пациентов сложно, потому что при малейшей боли они бегут в аптеку покупать лекарства. Однако эти препараты не устраняют причины, на которые следует обратить внимание, например, регулярное недосыпание. Эти пациенты должны быть хорошо осведомлены о возможных рисках и им следует назначить длительное профилактическое лечение. Безусловно, у пациентов, которые соблюдают рекомендации врача, может быть достигнута длительная ремиссия, а интенсивность и выраженность боли снижается или не проявляется в течение многих лет».