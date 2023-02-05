Кадыров о завершении «спецоперации»

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

По его словам, «неправильность своих действий европейские государства признают».

«Запад встанет на колени и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», - сказал Кадыров, отвечая на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами.