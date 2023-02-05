Турецкий лидер отметил, что землетрясения в Турции затронули более 13 млн граждан. Он отметил, что часть аэропортов Турции обслуживает только гуманитарные рейсы и самолеты с помощью пострадавшим.

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 3,5 тысячи человек и продолжает расти, указал Эрдоган.

Президент Турции заявил о выделении из бюджета 100 млрд турецких лир ($5,3 млрд) на ликвидацию последствий землетрясения. "На первом этапе мы немедленно выделили нашим учреждениям 100 миллиардов лир для оказания чрезвычайной помощи и организации вспомогательных мероприятий", - подчеркнул он.

Эрдоган также объявил 10 провинций страны, затронутых землетрясением, районом ЧС и ввел в них чрезвычайное положение. Турецкий лидер указал, что "эти меры являются вынужденными ввиду тех последствий, к которым привели землетрясения". Введение чрезвычайного положения, по его словам, "гарантирует быстрое и эффективное проведение поисково-спасательных мероприятий".

Как отметил Эрдоган, власти Турции планируют открыть отели в Анталье для размещения в них пострадавших. "Начиная с мест, близких к зоне бедствия, разрабатываются необходимые планы по предоставлению гостиниц, которые уже приостановили свою деятельность в связи с зимним сезоном, в распоряжение жертв бедствия. Только в регионе Антальи для этого подготовлено 50 тыс. койко-мест", - подчеркнул он.