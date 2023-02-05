Напомним, что инцидент с нападением на сына Фархада Мамедова, сотрудника haqqin.az, произошел 28 января в бакинском поселке Бюльбюля. Преступление совершили лица, представившиеся членами преступной группировки, действующей в поселке Бакиханова. Двое из них: Мурад, нанесший ножевое ранение потерпевшему, и Адем, участник и организатор нападения, были задержаны оперативниками 31-го отделения полиции Сураханского района. Тем не менее на следующий день злоумышленники были отпущены на свободу.

Примерно за 2 недели до инцидента неизвестный человек отправил сообщение в WhatsApp Ниджату Мамедову. Он представился Мурадом и попросил дать ему информацию о сестре девушки, которая в свое время училась с пострадавшим в параллельном классе. Однако Ниджат отказал в просьбе, попросил больше его не беспокоить и заблокировал номер телефона Мурада.

Вечером 27 января Мурад вновь позвонил Ниджату, на этот раз с другого телефона. Он попросил разблокировать его номер и сказал, что на следующий день приедет в поселок Раманы, чтобы встретиться и поговорить о некоем «важном вопросе». В полдень 28 января Мурад снова позвонил ему и сказал, что находится рядом со школой №316. Злоумышленник стал настаивать на встрече для «дружеского разговора».

Ни о чем не подозревая, Ниджат пришел в указанное место и встретился с Мурадом. Тот вновь сказал, что ему нужна информация об упомянутой девушке. После нескольких минут разговора к ним подошли трое молодых людей, все это время находившиеся поблизости. Когда Ниджат попытался уйти, Мурад выхватил нож и несколько раз ударил его по лицу. Попытки потерпевшего защищаться привели к тому, что его повалили на землю и начали избивать. В этот момент появился сотрудник школы. Трое преступников скрылись, однако Адем остался на месте и продолжал угрожать потерпевшему. Угрожал он и родственнику, который вскоре пришел, чтобы забрать юношу домой.

По данному факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведется следствие. Мурад и Адем были допрошены, однако аресту подвергнуты не были. Более того, в социальных сетях они до сих пор отправляют потерпевшему сообщения с использованием криминального сленга, предлагая встретиться вновь и «завершить базар».