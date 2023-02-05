Ереван о «прогрессе» в переговорах с Анкарой

Есть определенный прогресс на переговорах между Арменией и Турцией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок в Берлине.

По его словам, в настоящее время идет диалог вокруг открытия границы и установления дипломатических отношений.

Министр отметил, что с точки зрения армянской стороны процесс идет несколько медленными темпами, в то же время есть позитивные подвижки «на земле», и это хорошо.

Глава ведомства напомнил, что недавно Армения и Турция решили отменить запрет на грузовые авиаперевозки, это стало очередным положительным шагом, и Ереван надеется, что процесс продолжится с еще более существенными достижениями.