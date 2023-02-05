Варданян сбежал в Москву

Российский олигарх Рубен Варданян, нашедший временное пристанище в зоне ответственности российских миротворцев, сбежал в Москву. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на армянское издание «Грапарак».

Между тем собственные источники haqqin.az подтвердили информацию о бегстве Р.Варданяна в Россию. В настоящее время самопровозглашенный госминистр находится в Москве.

Источники редакции не располагают деталями побега, однако, как стало известно haqqin.az, в случае возвращения Р.Варданяна в Ханкенди чаша терпения азербайджанского правительства переполнится и будут приняты самые решительные действия в отношении олигарха, грубо нарушающего международное право и азербайджанское законодательство.