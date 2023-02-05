Patriot начали охранять небо над Варшавой

Зенитные ракетные комплексы Patriot, которые Польша закупила у США в прошлом году, были развернуты в Варшаве в рамках военных учений, сообщило Associated Press со ссылкой на заявление Минобороны Польши.

По крайней мере, три пусковых установки были замечены в варшавском аэропорту Бемово.

Отмечается, что Польша принимает дополнительные меры по укреплению ее оборонного потенциала на фоне приближения первой годовщины войны России в Украине.

ЗРК Patriot являются частью многомиллиардных закупок Польшей вооружений у США, Южной Кореи и других стран. Польша также получила комплексы Patriot у Германии, чтобы усилить свою ПВО на востоке страны.