В Иране представили новую подземную авиабазу ВИДЕО
Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммед Багери и главнокомандующий армией ИРИ Абдулрахим Мусави посетили первую подземную авиабазу ВВС «Огаб-44» («Орел-44»), сообщает агентство ИРНА.
Тактическая авиабаза «Огаб-44» способна принимать все типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотные летательные аппараты.
«Эта крупная подземная авиабаза также будет иметь возможность принимать и оперативно использовать новые истребители ВВС», - отмечает издание.
«Огаб-44» считается одной из тактических подземных авиабаз ВВС Ирана, которые были построены в разных регионах страны за последние годы в соответствии с оперативными потребностями этих сил и с учетом принципов пассивной обороны.