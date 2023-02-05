Госдеп предупреждает бизнесменов: «Рискуете своим состоянием...»

Госдепартамент США предупредил бизнесменов, что те из них, кто поддерживает войну России против Украины, рискует своим состоянием. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Те, кто поддерживает эту жестокую войну, не должны рассчитывать на безнаказанность, на то, что они окажутся вне досягаемости важных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, чтобы привлечь их к ответственности», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что такие лица ставят себя в уязвимое положение, рискуя попасть под санкции, не вдаваясь при этом в детали.