Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана находятся в Турции для ликвидации последствий разрушительных землетрясений и уже приступили к поисково-спасательным операциям.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в ходе поисково-спасательных работ, проводимых в районе серьезно пострадавшего от стихийного бедствия города Кахраманмараш, сотрудники МЧС спасли из-под завалов трех человек, а также извлекли и передали по назначению тела 10 человек.